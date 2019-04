India World Cup Team 2019: ऋषभ पंत हुए बाहर तो फैन्स बोले- 'कैसे जीतोगे वर्ल्ड कप...' ऐसे निकाला गुस्सा

बीसीसीआई (BCCI) ने वर्ल्ड कप 2019 (World Cup 2019) के लिए टीम इंडिया (India World Cup Team 2019) का ऐलान कर दिया है. इस बार इंग्लैंड (England And Wales Cricket World Cup 2019) में 30 मई से वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी. जिसके लिए बीसीसीआई (BCCI) ने टीम इंडिया (Team India World Cup Squad) की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. टीम इंडिया की वर्ल्ड कप टीम में कई खिलाड़ियों का चयन नहीं हुआ है. कई नामों पर चर्चा हुई लेकिन चयन नहीं किया गया. वर्ल्ड कप टीम से ऋषभ पंत (Rishabh Pant), रविंचद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin), अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane), उमेश यादव (Umesh Yadav) और अंबाती रायुडू (Ambati Rayudu) को मौका नहीं मिला है. जिसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा है. लोग ट्विटर पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. किसी फैन को टेंशन है कि कई खिलाड़ियों का टिकट कट चुका है ऐसे में कैसे वर्ल्ड कप जीत पाएंगे तो किसी को ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के बाहर होने का टेंशन है. लोग ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं.

India Team For Cricket World Cup: वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, बॉलीवुड एक्टर बोले- सेमीफानल तक भी नहीं पहुंचेंगे

Worst squad selection ever mark my words India can't win it in 2019, India will win the world cup 2023 with Shreyas Iyer and Rishabh Pant