India World Cup Team 2019 : विश्व कप के लिए हुआ इंडियन टीम का ऐलान, पाकिस्तान से आया Tweet ट्रॉफी हम जीतेंगे

बीसीसीआई (BCCI) ने सोमवार को इंग्लैंड में होने वाले विश्व कप (World Cup 2019) के लिए भारतीय टीम (Indian Team) का ऐलान कर दिया है. इस टीम की कमान विराट कोहली (Virat Kohli) के हाथों में दी गई है, जबकि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को टीम का उप कप्तान बनाया गया है. चयनकर्ताओं ने जब विश्व कप टीम (World Cup 2019) की टीम का ऐलान किया, तो सबसे चौंकाने वाली खबर यह थी कि इस टीम से अंबाती रायडू (Ambati Rayudu) और ऋषभ पंत (Rishabh Pant) का नाम गायब था. विश्व कप (World Cup 2019) के लिए भारतीय टीम (Indian Team) में नंबर-4 के स्थान के लिए अंबाती रायडू, लोकेश राहुल और अजिंक्य रहाणे को लेकर काफी बातें की जा रही थी, लेकिन अंत में लोकेश राहुल के हाथ बाजी लगी.

Bhojpuri Cinema: खेसारी लाल यादव ने पकड़ ली निरहुआ की गिरेबान, बार-बार देखा जा रहा Video

सभी को उम्मीद थी की अंबाती रायडू (Ambati Rayudu) को चौथे नंबर पर मौका दिया जा सकता है, लेकिन अब अंबाती रायडू वर्ल्ड कप (World Cup 2019) की टीम से बाहर हैं. ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के ना होने से भी उनके फैंस नाराज हैं, लेकिन विश्व कप में उनका नाम भी शामिल नहीं है. पंत की जगह पर चयनकर्ताओं ने अनुभवी दिनेश कार्तिक पर भरोसा जताया है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिनेश कार्तिक टीम में नहीं थे, तभी से यह कयास लगाए जा रहे थे कि विश्व कप में उनकी जगह नहीं बनेगी. विश्व कप के लिए भारतीय टीम (Indian Team) इस तरह है: विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल, विजय शंकर, महेंद्र सिंह धोनी, केदार जाधव, दिनेश कार्तिक, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर, बुमराह, हार्दिका पांड्या, रवींद्र जडेजा, मो. शमी.

सपना चौधरी के 'तेरी आंख्या का यो काजल' पर सनी लियोन ने किया नागिन डांस, Video ने उड़ाया गरदा

May we bring the trophy home. Thank you for the over whelming love #Karachi. You were on fire last night. #liveinconcert#Azconcerts#worldcup2019pic.twitter.com/tw1J33ykxv