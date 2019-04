IPL 2019: CSK हारी तो फूट-फूटकर रोने लगा बच्चा, बोला- 'धोनी बेचारे ने...' देखें VIDEO

IPL 2019 CSK vs RCB: एमएस धोनी (MS Dhoni) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bangalore) के खिलाफ शानदार 84 रन की पारी खेली. उसके बाद भी चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) मुकाबला 1 रन से हार गई. शुरुआत में लग रहा था कि बेंगलुरु (RCB) आसानी से मुकाबला जीत जाएगा. लेकिन आखिरी वक्त में धोनी (MS Dhoni) आए और मैच का पासा पलट दिया. मैच को रोमांचक बना दिया. कोहली (Virat Kohli) ने मैच के बाद कहा, 'इतने कम अंतर से मैच जीतकर अच्छा लग रहा है. हम मामूली अंतर से हारे भी है. एमएस (MS Dhoni) ने वही किया जिसमें वह माहिर है. हम सभी को डरा दिया था. आखिरी गेंद तक मुझे लगा नहीं था कि हम जीतेंगे. इतने जज्बात उमड़ रहे थे.' चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) मैच हारी तो एक बच्चा फूट-फूटकर रोने लगा. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

अमृत नाम के ट्विटर यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया है. उन्होंने लिखा- 'मेरा बेटा धोनी को बहुत बड़ा फैन है. मैच हारने के बाद उसका रिएक्शन ऐसा था.' वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा रो रहा है और पास में उसकी मां कह रही हैं- 'देखो धोनी कितना दुखी है... वाइट बॉल थी... मुझे तो लगता है धोनी के साथ चीटिंग हुई है.' उसके बाद बच्चा कह रहा है- 'धोनी बेचारे के साथ गलत हुआ है.'

My son is die hard fan of MSD. #MSDhoni#Dhoni#CSK#ChennaiSuperKings#CSKvRCB His reaction post match pic.twitter.com/Lkukk78ePj