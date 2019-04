IPL 2019: हारकर भी 'बाजीगर' बने एमएस धोनी, बल्लेबाजी देख कोहली भी रह गए हैरान, लोगों ने कहा कुछ ऐसा

IPL 2019 RCB vs CSK: महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की अपने सदाबहार अंदाज में खेली गई नाबाद 84 रन की पारी के बावजूद रायल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB vs CSK) रविवार को यहां खेले गये आईपीएल मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) पर एक रन से करीबी जीत दर्ज करने में सफल रहा. धोनी (MS Dhoni) ने अपनी 48 गेंदों की पारी में पांच चौके और सात छक्के लगाए. उन्होंने ऐसे समय क्रीज पर कदम रखा जबकि चेन्नई (Chennai Super Kings) छठे ओवर में चार विकेट पर 28 रन बनाकर संघर्ष कर रहा था. धोनी (MS Dhoni) ने इसके बाद अपने दम पर टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाया. एक समय लग रहा था कि विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bangalore) आसानी से मुकाबला जीत जाएगी. उनको भी जीतने में पसीने आ गए. ट्विटर पर लोग हार के बाद भी धोनी को हीरो मान रहे हैं.

MS Dhoni you are a dream to watch! You really know how to put on a show What a game!!! #IPL2019

That was special from Dhoni. 26 needed of the last over and nearly pulling it off. #RCBvCSK