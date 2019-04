IPL 2019: 'राहुल या मोदी नहीं, माही को बनाओ पीएम...' सांस रोक देने वाले मैच के बाद फैन्स चाहते हैं धोनी बने प्रधानमंत्री

IPL 2019 RCB vs CSK: एमएस धोनी (Mahendra Singh Dhoni) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bangalore) के खिलाफ शानदार पारी खेली. लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) 1 रन से मुकाबला हार गया. सांस रोक देने वाले इस मुकाबले में धोनी (MS Dhoni) ने शानदार प्रदर्शन किया. किसी को उम्मीद नहीं थी कि चेन्नई (CSK) मैच को इतने करीब ले आएगा. लेकिन धोनी के 84 रन की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) ने मुकाबला को रोमांचक बना दिया. महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने अपनी 48 गेंदों की पारी में पांच चौके और सात छक्के लगाए. धोनी (Dhoni) की शानदार परफॉर्मेंस के बाद फैन्स ने एक अनोखी चाहत ट्विटर के जरिए बताई है. भारत में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) चल रहे हैं. ऐसे में फैन्स चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) या फिर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) नहीं बल्कि एमएस धोनी (MS Dhoni) को बनाना चाहिए. लोगों ने #DhoniForPM हैशटैग के साथ कई ट्वीट्स किए हैं.

Don't know if he'll ever stand for an election in future. But if he does, I am going to vote for #Dhoni as my PM.



His hunger and commitment to win is second to none. He makes the impossible seem so possible. He's a damn legend. #RCBvCSK — Kartik Dayanand (@KartikDayanand) April 21, 2019

How I wish Dhoni was standing for PM in the ongoing elections!! Imagine how he would efficiently manage India's resources to make our nation even greater!! Dhoni as PM would be the only way to do true justice to this LEGENDARY LEADER!! #Dhoni#RCBvCSK#LokSabhaElections2019#CSK — Venky Karuppiah (@venky87) April 21, 2019

Not sure if he stands for elections ,but if he does,my vote goes to @msdhoni

MS Dhoni for PM. One fine day. #Dhoni — Chowkidar Shringar Kashyap (@shringarkashyap) April 21, 2019

There won't and there cannot be a Captain like Dhoni.

Dhoni for PM!#MahiMaarRahaHai#ThereISaidIt#LoveLoveLove — Yesha Tanna (@Unadultrated) April 22, 2019

एमएस धोनी ऐसे समय क्रीज पर कदम रखा जबकि चेन्नई (Chennai Super Kings) छठे ओवर में चार विकेट पर 28 रन बनाकर संघर्ष कर रहा था. धोनी (MS Dhoni) ने इसके बाद अपने दम पर टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाया. एक समय लग रहा था कि विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bangalore) आसानी से मुकाबला जीत जाएगी. उनको भी जीतने में पसीने आ गए. ट्विटर पर लोग हार के बाद भी धोनी (MS Dhoni) को हीरो मान रहे हैं.

बेंगलोर ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर पार्थिव पटेल (37 गेंदों पर 53 रन, दो चौके, चार छक्के) के अर्धशतक और मोईन अली (16 गेंदों पर 26 रन) के आखिरी क्षणों की तेजतर्रार पारी से सात विकेट पर 161 रन बनाये थे. चेन्नई की यह दस मैचों में तीसरी हार जबकि बेंगलोर की इतने ही मैचों में तीसरी जीत है. चेन्नई अब भी शीर्ष पर और बेंगलोर सबसे निचले पायदान पर है.

बेंगलोर को डेल स्टेन (29 रन देकर दो) और उमेश (47 रन देकर दो) ने शुरू में सफलताएं दिलायी. स्टेन ने शेन वाटसन (पांच) और सुरेश रैना (शून्य) को पहले ओवर में ही पवेलियन भेजकर चेन्नई का शीर्ष क्रम थर्रा दिया. फाफ डुप्लेसिस 15 गेंदों पर पांच रन बनाकर उमेश की गेंद हवा में लहरा गये. पावरप्ले से पहले केदरा जाधव (नौ) भी पवेलियन लौट गये. उन्हें भी उमेश और एबी डिविलियर्स की जोड़ी ने आउट किया.