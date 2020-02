IPL से पहले MS Dhoni हुए ट्रोल, चाचा ने पूछा- 'खेल पाएगा?' फिर CSK ने दिया ऐसा जवाब...

इंडियन प्रीमियर लीग 2020 (IPL 2020) की शुरुआत 29 मार्च से होने जा रही है. जिसके लिए सभी टीमें तैयार हैं. आईपीएल (Indian Premier League) का पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स (MI vs CSK) के बीच खेला जाएगा. इससे पहले आईपीएल का एक विज्ञापन वायरल हो रहा है. जिसमें एक चाचा एमएस धोनी (MS dhoni) की तस्वीर को देखकर कहते हैं, ''खेल पाएगा.'' जिसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने ऐसा जवाब दिया है, जिसको देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी.

MS Dhoni की IPL में होगी धमाकेदार वापसी, CSK ने बनाया खास प्लान, 1 मार्च को होगा ऐसा...

