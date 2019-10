VIDEO: जब दादाजी के कब्र से आई आवाज- 'मुझे बाहर निकालो', लोग हुए हैरान... फिर सामने आई सच्चाई

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको देखने के बाद आपको भी हंसी आ जाएगी. शे ब्रेडले नाम के शख्स की मौत हो गई थी, लेकिन उसने कब्र में जाने के बाद भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी. मौत से पहले उन्होंने सोचा था कि वो जाते-जाते भी दोस्तों और अपने परिवार को हंसाकर जाएंगे. इसके लिए उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर एक प्रैंक किया.

ये भी पढ़ें: आधी रात सड़क पर चल रहा था शख्स, रास्ते में दिखा कुत्ता तो करने लगा डांस, देखें VIDEO

तीन साल तक कैंसर की जंग लड़ने के बाद शे ब्रेडले की मौत 8 अक्टूबर को हुई थी. Irish Mirror की खबर के मुताबिक, ब्रेडले की अंतिम इच्छा थी कि वो परिवार और दोस्तों के साथ प्रैंक करें. मौत के बाद जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो उनके बड़े बेटे ने रिकॉर्डिंग प्ले कर दी. उनके इस प्रैंक से सभी घबरा गए.

ये भी पढ़ें: एक्सीडेंट होने के बाद सड़क पर पड़ी थी महिला, ऊपर से फिर निकल गई कार... देखें Viral Video

रिकॉर्डिंग में वह कह रहे थे, ''हलो... हलो... हलो... मुझे बाहर निकालो.'' ताबूत से आवाज आने के बाद लोग हैरान रह गए. 12 अक्टूबर को उनका अंतिम संस्कार हुआ था. उन्होंने पहले से ही ये रिकॉर्डिंग की थी. रिकॉर्डिंग में वो कह रहे थे, ''मुझे बाहर निकालो... क्या ये प्रीस्ट है. मुझे आवाज आ रही है. मैं शे ब्रेडले हूं. एक बॉक्स में बंद हूं.''

ये भी पढ़ें: नाले के अंदर घूम रहा था 13 फुट का खतरनाक King Cobra, पकड़ने के लिए लोग आए तो...

अंतिम संस्कार का ये वीडियो उनकी बेटी एंड्रिया ब्रेडले ने पोस्ट किया है. उनकी बेटी एंड्रिया ने HuffPost को बताया कि उनके पिता ने ये ऑडियो एक साल पहले ही रिकॉर्ड करके रखा था. इस बात का पता सिर्फ मेरे भाई जोनाथन और उनके भांजे बेन को था.

Here is a picture of the legend himself. My dad, Shay Bradley. It was his dieing wish that we played this at his funeral. What a man.... To make us all laugh when we were incredibly sad..... He was some man for one man.... Love you forever Poppabear #Shayslastlaughpic.twitter.com/YkG2ecKAaL