पहली बार इस मशहूर विदेशी डिज़ाइनर ने बनाया देसी लहंगा, जिसे पहना ईशा अंबानी ने

खाना से कलेकर मेहमानों, डेकॉर और वेन्यू तक, ईशा अंबानी (Isha Ambani) और आनंद पीरामल (Anand Piramal) की शादी में हर चीज़ रॉयल रही. इसी वजह से साल 2018 की सबसे लैविश वेडिंग भी रही. इस शादी में जब हर चीज़ शानदार रही तो ईशा अंबानी (Isha Ambani) के आउटफिट्स कैसे पीछे रह सकते थे. जी हां, ईशा अंबानी ने डिज़ाइन सब्यासाची मुखर्जी (Sabyasachi Mukherjee) और अबू जानी-संदीप खोसला (Aabu Jani Sandeep Khosla) जैसे बड़े इंडियन डिज़ाइनर्स ही नहीं बल्कि इटैलियन डिज़ाइनर मेज़ौ वैलेंसिनो (Maison Valentino) का कस्टम मेड लहंगा पहना.

ऐसा पहली बार हुआ जब मेज़ौ वैलेंसिनो (Maison Valentino) ने कोई इंडियन आउटफिट बनाया, और वो भी लहंगा. ये लहंगा गोल्डन रंग में था. जिस पर फ्लोरल डिज़ाइन को बेहद ही बारिकी से गोल्डन धागों से बनाया गया था. सिर्फ लहंगा ही नहीं इसके साथ पहने जाने वाला ब्लाउज़ पर भी हैवी एम्ब्रॉयडरी थी. साथ में था ज़री से बनाया दुपट्टा.

अभी तक मेज़ौ वैलेंसिनो ने सिर्फ सेलेब्रिटिज़ के लिए रेड कार्पेट गाउन्स ही बनाए थे. वहीं, ईशा ने इस कस्टमाइज़ लहंगे को डायमंड जूलरी और सफेद चूड़े के साथ पहना.

बता दें, ईशा अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) और नीता अंबानी (Nita Ambani) की बेटी हैं. उनकी शादी 12 दिसंबर को अंबानी रेज़िडेंस एंटीलिया (Antilia) पीरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पीरामल के बेटे आनंद पीरामल से हुई.

इस शादी में पूर्व अमेरिकी सेक्रेटरी हिलेरी क्लिंटन (Former US Secretary of State Hillary Clinton), पूर्व राष्ट्रपित प्रणभ मुखर्जी (Former President Pranab Mukherjee), शरद पवार (Sharad Pawar), राजनाथ सिंह (Rajnath Singh), ममता बैनर्जी (Mamta Banerjee), मेनका गांधी (Maneka Gandhi), एन चंद्रबाबू नायडू (N Chandrababu Naidu), रजनीकांत (Rajinikanth), एचडी देवे गौड़ा (HD Deve Gowda), विजय रूपाणी (Vijay Rupani), सुरेश प्रभु (Suresh Prabhu) और पी चिदंबरम (P Chidambaram) शामिल हुए.

इसके अलावा ईशा अंबानी (Isha Ambani)-आनंद पीरामल (Anand Piramal) की संगीत सेरेमनी पर अमेरिकन पॉप सेंसेशन बियॉन्से (Beyonce) ने 45 मिनट की खास परफॉर्मेंस भी दी.

