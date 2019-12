प्रदर्शन के बाद जामिया स्टूडेंट्स ने आधी रात को की सड़क की सफाई, जमकर हो रही तारीफ, देखें Video

नई दिल्ली (New Delhi) में जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia-JMI) परिसर में पुलिस की कार्रवाई के एक दिन बाद, छात्रों और पूर्व छात्रों (Jamia Students) द्वारा विश्वविद्यालय की ओर जाने वाली सड़कों की सफाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है. नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act-CAA) के खिलाफ और कैंपस में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ सोमवार के विरोध प्रदर्शनों के बाद दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में वॉलेंटियर्स ने सड़कों की सफाई की.

नुसरत जहां ने प्रदर्शनकारियों से की अपील, बोलीं- CAA के विपक्ष में वोट देने के बाद, मैंने...

सोमवार देर शाम विरोध समाप्त होने के बाद, प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने परिसर के गेट के बाहर जमा कचरे को देखा और खुद ही साफ करने का फैसला किया. वीडियो में, लड़कों का एक ग्रुप कड़ाके की ठंड होने के बावजूद कूड़े को साफ करते दिख रहा है और उसे प्लास्टिक बैग में डालकर सड़क किनारे रख रहा है. उनमें शिराज शेख बाबू वॉलेंटियर्स में से एक थे और जेएमआई के पूर्व छात्र हैं, वो एक रिसर्च एसोसिएट के रूप में काम कर रहे हैं.

जामिया के छात्रों के समर्थन में उतरीं आलिया भट्ट, संविधान की प्रस्तावना की Photo पोस्ट कर बोलीं- स्टूडेंट्स से सीखो...

The students of jamia who faced brutality last night, protested peacefully again in the morning and cleaning the mess at night, this is who we are, you can not break us, this what we learn from education and implementation of swach bharat on grounds, @shiraz_babu#JamiaProtestpic.twitter.com/NxwafdBvUT — owaiskhan (@owaiskhan09) December 16, 2019

बाबू ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा, ''लगभग 10 बजे जब प्रदर्शन खत्म हुआ. परिसर के मुख्य द्वार के बाहर बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ था. 10 से 12 स्टूडेंट्स उस वक्त मौजूद थे. अंडरग्रेजुएट, एमए और कुछ पूर्व स्टूडेंट्स ने सड़क से कचरे को साफ करने का फैसला लिया और काम को अंजाम दिया. उन्होंने कहा, "कैंपस में छात्रों और सभी के बीच भय और गुस्से की भावना थी, लेकिन हमें अपना कैंपस को भी स्वच्छ रखना था, इसलिए हमने ऐसा किया.

रविवार को हुई हिंसा में दर्ज FIR में जामिया के तीन छात्र, कांग्रेस के पूर्व विधायक का भी नाम शामिल

तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहे हैं. लोग उनके इस कार्य के लिए खूब तारीफ कर रहे हैं. लोगों ने ट्विटर पर कुछ ऐसे रिएक्शन्स दिए...

सीलमपुर में CAA के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बस चालक की सूझ बूझ के चलते स्कूली छात्र सुरक्षित घर पहुंचा