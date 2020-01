CAA का विरोध कर रहे स्टूडेंट्स पर गोली चलाने से पहले Gopal ने किया था FB Live, बोला था- 'शाहीन बाग, खेल खत्म...' देखें Video

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन जामिया यूनिवर्सिटी (Jamia University) के पास हो रहा था. वहां एक शख्स खुलेआम बंदूक लेकर घुसा और फिर फायरिंग कर दी. इस दौरान उसने फायरिंग करते हुए 'ये लो आजादी' (Ye Lo Azaadi) भी कहा. इस फायरिंग में एक जख्मी भी हुआ. गोली शादाब नाम के छात्र के हाथ पर लगी. शादाब को होली फैमिली हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. आरोपी का नाम गोपाल (Gopal) बताया जा रहा है, उसने गोली चलाने से पहले फेसबुक लाइव (Facebook Live) किया था, वीडियो में देखा जा सकता है कि वो प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स के पास खड़ा है.

फायरिंग से कुछ ही देर पहले फेसबुक लाइव कर रहा था जामिया में गोली चलाने वाला 'रामभक्त गोपाल'

देखें गोपाल द्वारा किया गया फेसबुक लाइव:

Remake of Christchurch shooting this time actor was not Brenton but Gopal before shooting at #Jamia he was live on FB pic.twitter.com/QjANICFbvy