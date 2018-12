And my favourite video of all... the best

I love you...:)

pic.twitter.com/4onIieXmr6 — Sushant Singh Rajput (@itsSSR) December 5, 2018

बॉलीवुड एक्ट्रेस सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की फिल्म केदारनाथ (Kedarnath) (पढ़ें केदारनाथ का रिव्यू) सिनेमाघरों में धूम मचा रही है. फिल्म में मौजूद सैफ अली खान और अमृता सिंह की बड़ी बेटी सारा अली खान (Sara Ali Khan) को उनकी इस पहली ही फिल्म में एक्टिंग के लिए वाहवाही मिल रही हैं. वहीं, सुशांत सिंह राजपूत की एक और फिल्म सोनचिड़िया का टीज़र (#SonchiriyaTeaser) भी आ चुका है. लेकिन इसी बीच सुशांत ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर एक मज़ेदार वीडियो शेयर किया और कैप्शन दिया And my favourite video of all... the best. I love you.इस वीडियो में एक उम्रदराज महिला से एक लड़का आई लव यू (I Love You) बोलने को कहता है. लेकिन ये महिला अपनी ही देसी भाषा में बहुत ही मज़ेदार तरीके से आई लव यू को....आई लब उउउउउउ बोल पड़ती है. यहां देखिए ये कमाल का वीडियो.सुशांत सिंह के शेयर करने से पहले ही ये वीडियो वाट्सऐप (WhatsApp) पर भी काफी वायरल हुआ था. लोगों ने एक-दूसरे को ये वीडियो भेज खूब शेयर किया था.

बता दें, सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान की फिल्म 7 दिसम्बर को ही रिलीज़ हुई. इसी दिन सुशांत की एक और फिल्म सोनचिड़िया का टीज़र भी आ गया. वहीं, सारा अली खान अगली फिल्म सिम्बा (Simmba) का पहला गाना 'आंख मारे ओ लड़की आंख मारे' 6 दिसम्बर को ही यूट्यूब पर आया. ये गाना ऑरिजनली फिल्म 'तेरे मेरे सपने' (Tere Mere Sapne) फिल्म का है, जिसे एक्टर अरशद वारसी (Arshad Warsi) और प्रिया गिल (Priya Gill) पर फिल्माया गया था. सिम्बा में सारा अली खान के साथ रणवीर सिंह (Ranveer Singh) नज़र आ रहे हैं. दीपिका पादुकोण से शादी के बाद रणवीर की यह पहली फिल्म रिलीज़ होने वाली है. हालांकि फिल्म का शूट वो शादी से पहले ही पूरा कर चुके थे. यह फिल्म सिंघम (Singham) और गोलमाल (Golmaal) के डायरेक्टर रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) डायरेक्ट कर रहे हैं.