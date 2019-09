चलती कार से गिर गई 1 साल की बच्ची, फिर हुआ कुछ ऐसा... CCTV में कैद हुआ हादसा

केरल में ऐसा हादसा हुआ, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. मुन्नार क्षेत्र के इडुक्की जिले में एक साल की बच्ची कार से गिर गई. बच्ची को बचा लिया गया है और उसे माता-पिता से हवाले कर दिया है. पर्यटन नगरी मुन्नार के सब इंस्पेक्टर को शनिवार की रात जंगल के वॉर्डन से एक अलार्म कॉल आया. जिसमें कहा गया कि सड़के के बीच में एक बच्चे को रेंगता हुआ पाया गया है. एक चेक पोस्ट के पास उसे घायल अवस्था में देखा गया.

पुलिस के मुताबिक, माता-पिता और पूरा परिवार कार में मौजूद था. वो तमिलनाडु में मंदिर के दर्शन करने गए थे और वापिस लौट रहे थे. जिस वक्त बच्ची कार से गिरी, उस वक्त पूरा परिवार सो रहा था. उनको पता भी नहीं था कि बच्ची गिर गई है. जंगल के वॉर्डन ने देखा कि एक बच्ची चेक पोस्ट के पास अंधेरे में रेंग रही है.

NDTV से बात करते हुए सब इंस्पेक्टर संतोष ने कहा- मुझे रात करीब 9:40 पर एक अलार्म कॉल आया. 10 बजे बच्ची हमारे पास थी. उसे चिकित्सा सहायता दी गई. रात 11 बजे तक सभी पुलिस थानों में संदेश भेज दिया गया. हमे पता चला कि 6 किलोमीटर दूर एक पुलिस स्टेशन में बच्चे की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई है. हमने माता-पिता को बुलाया और बच्चे को दे दिया गया.

देखें VIDEO:

#WATCH Kerala: A one-year-old child falls out of a moving car in Munnar region of Idukki district. The girl child was later rescued and handed over to the parents. (08.09.2019) pic.twitter.com/tlI7DtsgxU