धारा 370 पर दमदार भाषण देने के बाद फेसबुक से परेशान हुए लद्दाख के सांसद, बोले- 'FB पर दोस्त...'

जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) से धारा 370 हटी तो संसद में लद्दाख (Ladakh) के सांसद जमयांग सेरिंग नमग्याल (Jamyang Tsering Namgyal) ने दमदार भाषण दिया और बिल का विरोध करने वालों की बोलती बंद कर दी. उनकी स्पीच को सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) इतने खुश हुए कि उन्होंने ट्विटर पर जमयांग (Jamyang Tsering Namgyal) की तारीफ की और यूजर्स से उनके भाषण को सुनने को कहा. अमित शाह (Amit Shah) ने भी उनके भाषण को शेयर किया और तारीफ की. जिसके बाद लोगों ने फेसबुक पर उनको फेसबुक रिक्वेस्ट सेंड करना शुरू कर दिया. जिससे वो इतने परेशान हो गए कि फेसबुक पर पोस्ट लिखकर कहना पड़ा कि वो और फेसबुक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं.

आर्टिकल 370 पर जोरदार भाषण से लद्दाख के सांसद ने पीएम मोदी और अमित शाह को बनाया अपना मुरीद

My young friend, Jamyang Tsering Namgyal who is @MPLadakh delivered an outstanding speech in the Lok Sabha while discussing key bills on J&K. He coherently presents the aspirations of our sisters and brothers from Ladakh. It is a must hear! https://t.co/XN8dGcTwx6