रात के समय तेंदुए ने किया बाइक सवार पर Attack, वायरल हुआ दिल दहला देने वाला VIDEO

सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. एक तेंदुए ने बड़ी ही चालाकी से बाइक चालक पर अटैक कर दिया, लेकिन चालक बच निकला. इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर सुशांत नंदा ने ट्विटर पर शेयर किया है. बता दें, रात के समय जानवर सक्रिय होते हैं और शिकार की फिराक में होते हैं. जंगल में बाइक से सफर करना खतरे से खाली नहीं होता है. सुशांत ने भी ऐसा न करने की सलह दी है.

उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ''तेंदुआ कैसे चूक सकता है? लोग तेंदुए के निकलने का इंतजार कर रहे थे. तभी एक मोटर साइकिल चालक ने निकलने की गलती कर डाली. यह उसकी आखिरी राइड हो सकती थी. कृपया जंगली जानवर का सम्मान करना सीखें.''

How could the leopard miss it All were waiting to give right of way to its real owner, the leopard, when a motorcyclist wanted to have his way. Would have been his last ride. Please learn to respect the wild pic.twitter.com/j2yZiwEx7K