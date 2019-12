आर्मी अफसर आए सामने तो कुत्ते ने तुरंत मारा सैल्यूट, फिर हुआ कुछ ऐसा... देखें खूबसूरत Photo

खास बातें रिमाउंट वेटरिनरी कॉर्प्स डे वाले दिन ली गई ये तस्वीर चिनार कॉर्प्स के कमांडर हैं केजेएस ढिल्लन ढिल्लन ने ट्विटर पर शेयर की थी तस्वीर

इंटरनेट यूजर्स के बीच इन दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है. चिनार कॉर्प्स के कमांडर केजेएस ढिल्लन (Commander of Chinar Corps KJS Dhillon) की आर्मी के कुत्ते को सलाम करती हुई तस्वीर पर सबका ध्यान टिका हुआ है. लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन ने खुद ये तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है. इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि किस तरह सेना का एक शीर्ष अफसर सेना के एक सदस्य को सलाम कर रहा है.

#RVC Day Salute to the Buddy who saved many a lives many a times ???????????? https://t.co/Xr7PQkUiWM — KJS DHILLON (@Tiny_Dhillon) December 14, 2019

वैसे तो सैन्य बलों में सेवा देने वाले कुत्तों की बहुत सी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की जाती हैं पर इस तस्वीर में एक खास संदेश है. तस्वीर में सेना के एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य का सम्मान करने के संदेश को बहुत पसंद किया जा रहा है. लेफ्टिनेंट ढिल्लन अपने दोनों घुटनों पर बैठ कुत्ते को सलाम करते हैं. इस तस्वीर के बारे में सैन्य अधिकारियों का कहना है कि ये तस्वीर अमरननाथ यात्रा के पहले दिन 1 जुलाई 2019 को ली गई थी.

सैन्य अधिकारियों के मुताबिक ढिल्लन जैसे ही गुफा में दर्शन के लिए जा रहे थे, गुफा से 50 मीटर की दूरी पर कुत्ता अपनी ड्यूटी दे रहा था. जैसे ही कमांडर वहां पहुंचे कुत्ते ने उनको सलाम किया. बता दें कि भारतीय सेना कि परंपरा के अुनसार जूनियर द्वारा सलाम किए जाने के बाद सीनियर सैल्यूट का जवाब सैल्यूट से देते हैं. इसलिए कमांडर ढिल्लन ने भी कुत्ते को सलाम कर जवाब दिया.

तस्वीर में देखा जा सकता है कि कुत्ता भी लेफ्टिनेंट को सलाम करने की मुद्रा में खड़ा है.इस तस्वीर को शेयर करते हुए ढिल्लन ने लिखा, "आरवीसी डे वाले दिन इस नन्हे सिपाही को सलाम करता हूं जिसने कई मौकों पर कई लोगों के जीवन की रक्षा की है." 14 दिसंबर को शेयर की गई इस तस्वीर को अब तक 2400 लोगों ने पसंद किया है. तस्वीर पर लोगों ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि ये दिखाता है कि सेना में सब एक समान हैं.

Sir, it is not only a pic... It s a moment captured... Salute to a buddy by a soldier ???????????? — Geetika Sharma (@geetikadrsharma) December 14, 2019

A soldier saluting another. What a gesture. Gteat — Sandeep Chopra (@ChopraBamby) December 14, 2019