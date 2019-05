'Modilie' कहकर राहुल गांधी ने बनाया पीएम नरेंद्र मोदी को निशाना, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बोला- झूठ है ये

Lok Sabha Elections 2019: कांग्रेस (Congress) अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) पर कटाक्ष करते हुए बुधवार को कहा कि अंग्रेजी के शब्दकोश में ‘मोदीलाई' (Modilie) नामक शब्द जुड़ गया है. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए उनके आलोचकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द 'मोदीलाई' फर्जी है और यह शब्द उसकी किसी भी डिक्शनरी में नहीं है.

We can confirm that the image showing the entry ‘Modilie' is fake and does not exist in any of our Oxford Dictionaries.