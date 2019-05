Exit Poll के बाद चेतन भगत ने किया मोदी विरोधियों के लिए ऐसा ट्वीट, पूछा- 'अब किसे देंगे दोष...'

Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) का रण आखिरी चरण की 59 सीटों पर हुए मतदान के साथ ही खत्म हो गया. मतदान के साथ ही चुनावी आचार संहिता भी खत्म हो गई और तमाम एग्जिट पोल्स (Exit Polls 2019) सामने आ गए. NDTV ने सभी एग्जिट पोल्स (Exit Polls) को मिलाकर पोल ऑफ पोल्स (Poll Of Polls) बनाया. NDTV के पोल ऑफ पोल्स के अनुसार केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार की वापसी हो रही है. पोल ऑफ पोल्स के अनुसार बीजेपी गठबंधन को 300 से अधिक सीटें मिलती दिख रही हैं. वहीं, यूपीए 122 और अन्य 118 सीटों पर सिमटते दिख रहे हैं. अलग-अलग एग्जिट पोल में पीएम नरेंद्र मोदी की दूसरी पारी की भविष्यवाणी के बाद चेतन भगत (Chetan Bhagat) ने ट्वीट किया है. जिसमें वो मोदी विरोधियों से पूछ रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद किसे दोष देंगे. उन्होंने 4 ऑप्शन देकर वोटिंग कराई है.

When election results come, who will the elitists/ Modi haters/ opposition blame this time?