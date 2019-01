प्रेग्नेंट महिला ने डॉक्टर के साथ किया बिंदास डांस, अनुष्का शर्मा के गाने पर कुछ यूं झूमीं, देखें VIDEO

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. एक प्रेग्नेंट महिला ने डॉक्टर के साथ अस्पताल में जमकर डांस किया. महिला ने डॉक्टर के साथ फिल्म 'दिल धड़कने दो' के गाने 'गर्ल्स लाइक टू स्विंग' पर डांस करती दिखीं. इस गाने पर अनुष्का शर्मा और प्रियंका चोपड़ा ने डांस किया था. प्रेग्नेंट महिला ने डांस कर सभी को हैरान कर दिया. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को काफी शेयर किया जा रहा है. हर्ष गोयंका ने वीडियो को शेयर किया है. उनके मुताबिक, ये वीडियो पंजाब के लुधियाना का है.

वीडियो वायरल होने के बाद जिन्होंने डांस किया उन्होंने ट्वीट कर हर्ष गोयंका का धन्यवाद दिया और बताया कि वो कोरियोग्राफर हैं और प्रेग्नेंसी में भी वो डांस करती दिखीं. उन्होंने ट्वीट कर लिखा- ''जो लोग मेरी डॉक्टर पर सवाल उठा रहे हैं उनको बता दूं कि ये मेरी दूसरी प्रेग्नेंसी है. पहला बेबी भी ऑपरेशन से हुआ था. दूसरी बार भी ऑपरेशन से ही कराने का फैसला लिया. लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि कोई भी इसे ट्राय न करें, मैं कोरियोग्राफर हूं और पूरी प्रेग्नेंसी में मैंने डांस किया है. प्रेग्नेंसी में डांस अच्छी एक्सरसाइज होती है अगर देखरेख में हो तो.''

देखें VIDEO:

Just a few minutes before the C-section delivery, the Doctor and the patient perform a nice jig. This happened in Ludhiana. pic.twitter.com/ZOlzIhbQ8c