झरने के पास दोस्तों के साथ Selfie ले रहा था स्टूडेंट, पानी में गिरते ही मांगता रहा मदद और फिर...

उड़ीसा में मयूरभंज में एक स्टूडेंट की वॉटरफॉल में फिसलने से मौत हो गई. वो दोस्तों के साथ उड़ीसा के लोकप्रिय भीमकुंड झरने में पिकनिक मनाने गया था. लेकिन सेल्फी लेने के चक्कर में उसका पैर फिसला और डूबने से उसकी मौत हो गई. स्टूडेंट का नाम रोहन मिश्रा बताया जा रहा है. जो कटक का रहने वाला था. उसे तैरना नहीं आता था, ऐसे में तेज भहाव के कारण उसकी मौत हो गई.

Odisha: A student from Cuttack District died today after slipping into a water body at Bhima Kunda, a picnic spot in Mayurbhanj district, reportedly while taking a selfie with his friends. Case registered. pic.twitter.com/csDTqg5xsd