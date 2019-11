Maharashtra Govt News: शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे. शिवसेना-कांग्रेस और एनसीपी (Shiv Sena-NCP-Congress) की बैठक में उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के नाम का ऐलान किया गया. तीनों पार्टियां चार दिन पुरानी देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को गिराने में कामयाब रहीं. बीजेपी की सरकार गिरते ही ट्विटर पर #Chanakya टॉप ट्रेंड करने लगा. ट्विटर यूजर्स एनसीपी प्रमुख शरद पवार को चाणक्य बता रहे हैं. शरद पवार ने ऐसा दांव खेला कि भतीजे अजित पवार को भी उप-मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया. इसके बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस्तीफा दे दिया. ट्विटर पर लोग बीजेपी का मजाक उड़ा रहे हैं और उनको जमकर ट्रोल कर रहे हैं. लोग ट्विटर पर ऐसे रिएक्शन्स दे रहे हैं...

शिवसेना के संजय राउत बोले- हमारे सूर्ययान की सेफ लैंडिंग हुई, आगे यह दिल्ली में भी उतरे तो हैरानी नहीं होगी, देखें VIDEO

#NoMoreBJP #chanakya *Everyone To Mota Bhai n Fadnavis* pic.twitter.com/CkuaVE3l8o

Everyone is a Chanakya until the real Chanakya arrives.#chanakyapic.twitter.com/0qeccK2I4y