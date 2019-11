महाराष्ट्र की राजनीति पर मेल खाता ये फिल्मी सीन वायरल, तीन फेल स्टूडेंट्स ऐसे बने टॉपर, देखें Video

Maharashtra Govt Formation: महाराष्ट्र (Maharashtra) में शिव सेना (Shiv Sena), एनसीपी (NCP) और कांग्रेस (Congress) का गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, वहीं बीजेपी (BJP) विपक्ष में बैठेगी. आपको बता दें महाराष्ट्र में 288 सीट पर चुनाव हुए, जिसमें शिवसेना को 56, कांग्रेस को 44 और एनसीपी को 54 सीट मिली हैं. वहीं विपक्ष में बैठे बीजेपी को 105 सीटें मिली हैं. सबसे ज्यादा सीट जीतने के बाद भी बीजेपी विपक्ष में है, क्योंकि उसके पास सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा नहीं है. महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की जरूरत थी. ऐसे में कम सीट जीतने वाली शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने सरकार बना ली. इस सब पर एक फिल्मी सीन वायरल हो रहा है, जो बिलकुल महाराष्ट्र की राजनीति से मेल खाता है. सीन में दिखाया गया है कि कैसे टॉपर छात्र को किनारे करते हुए तीन फेल स्टूडेंट टॉपर बन जाते हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि टीचर टॉपर स्टूडेंट को स्टेज पर बुलाते हैं और बाकी स्टूडेंट्स से तालियां बजवाते हैं. वहीं एक बच्चा दूसरे से पूछता है- ''तुम दुखी क्यों हो.'' जिस पर वो कहता है- ''मुझे 20 मार्क्स मिले हैं.'' उतने में अन्य स्टूडेंट कहता है- ''मुझे 40 मिले हैं.'' जिसके बाद तीनों स्टेज पर जाते हैं और तीनों दावा करते हैं कि तीनों फर्स्ट आए हैं क्योंकि एक को 20, दूसरे को 40 और तीसरे को 35 मार्क्स मिले. ऐसे में टीचर कहता है, ''इसको 90 अंक मिले हैं.'' जिसके बाद स्टूडेंट कहता है, ''राजनीति में अगर कम सीट जीतने वाले मिलकर सरकार बना सकते हैं तो हम तीनों मिलकर फर्स्ट क्यों नहीं आ सकते.'' ये वीडियो फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर हो रहा है.

देखें Video:

Got this video from somewhere which suits completely for #MaharashtraPoliticalDrama#PawarDoubleCross#BJP_सम्पूर्ण_भारत#MaharashtraPoliticspic.twitter.com/JhYAxLvw1D