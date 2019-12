प्यार में मिला धोखा तो गर्लफ्रेंड ने की सुसाइड की कोशिश, ICU में लड़के से जबरन कराई शादी लेकिन फिर...

महाराष्ट्र के पुणे जिले स्थित चाकण में एक व्यक्ति को खुदकुशी की नाकाम कोशिश के बाद अस्पताल के आईसीयू में भर्ती महिला से विवाह करने के लिए मजबूर किया गया. पुरुष का कथित रूप से महिला से संबंध था. पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी. महिला ने बाद में सूरज नलावडे नामक इस व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला भी दर्ज कराया है, जो अभी लापता है. महिला का दावा है कि नलावडे ने उस पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला.

चाकण पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया, ''जब महिला ने शादी करने को कहा तो उसने यह कहकर शादी से मना कर दिया कि वह कथित रूप से निचली जाति की है.'' पुलिस के मुताबिक 27 नवंबर को महिला ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की जिसके बाद अस्पताल के आईसीयू में उसे भर्ती कराया गया.

