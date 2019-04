इंग्लैंड के क्रिकेटर ने लिखा- 'भारत में बीच रोड पर घूमते हैं बकरी और सूअर', भारतीय बोले- 'सब आपकी देन है...'

आईपीएल (IPL 2019) के लिए विदेश से कई खिलाड़ी आए हैं. आईपीएल (Indian Premier League) के जरिए ही खिलाड़ियों को इंटरनेसनल क्रिकेट का टिकट मिलता है. कई विदेशी खिलाड़ियों को आईपीएल (Indian Premier League) के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने का मौका मिला. इस साल भी कई नए खिलाड़ी और दिग्गज खिलाड़ी पहुंचे हैं. एक्सपर्ट कमेंट्स और कॉमेंट्री के लिए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) भी पहुंचे हैं. वो भारत के कई शहरों में ट्रेवल कर रहे हैं और आईपीएल में कॉमेंट्री कर रहे हैं. इसी बीच उन्होंने ट्विटर पर कुछ ऐसा लिखा, जिसको पढ़कर भारतीय गुस्सा गए.

IPL 2019: जीत के बाद थककर जमीन पर सो गए एमएस धोनी, फैन्स बोले- भगवान आराम कर रहे हैं...

Love traveling in #India ... So far this morning we have seen Elephants,Cows,Camels,Sheep,Goats & Pigs all in the middle of the road ... #OnOn — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) April 9, 2019

माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने ट्वीट करते हुए लिखा- 'भारत में घूमना अच्छा लगता है. सुबह तक हमने बीच सड़क पर हाथी, हाय, ऊंट, भेड़-बकरी और सूअर देख चुके हैं.' वॉन के इस ट्वीट से भारतीय फैन्स गुस्सा गए. माइकल वॉन ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं और हर चर्चा में शामिल होते हैं. बात अश्विन के मांकडिंग के जरिए आउट करने वाली कॉन्ट्रोवर्सी हो या फिर किसी खिलाड़ी से बहस. इस बार भारतीय फैन्स ने उनको आड़े हाथों ले लिया.

IPL 2019: शाहरुख ने एमएस धोनी को देखते ही पकड़ लिया सिर, CSK की जीत के बाद हुआ कुछ ऐसा

That is what you great fathers did to India..Looted the country..Sucked all the resources..Now karma comes back and may god brexit wash away all resources.. — Rabinarayan Swain (@rswain1983) April 9, 2019

Hahaha may be ur English players were travelling on the road that time #OnOn — Suprajit Sarkar (@SarkarSuprajit) April 9, 2019

May be animals also felt very pleasure to meet u — jeevan goud (@Jeevan_33) April 9, 2019

focus on selecting the english team for the world cup and the ashes. Heard aussies are back in form just at the right time. — imsunit (@beingsunit) April 9, 2019

एक यूजर ने लिखा- 'जो आपके महान पिता ने भारत में किया.. देश को लूटा. सभी संसाधनों को हासिल किया. अब कर्म वापस आता है.' एक यूजर ने लिखा- 'हो सकता है जानवरों को भी आपसे मिलकर खुशी हुई होगी.' एक यूजर ने तंज कसते हुए कहा- 'विश्व कप और एशेज के लिए अंग्रेजी टीम का चयन करने पर ध्यान दें. सुना है ऑस्ट्रेलियाई टीम सही समय पर वापस फॉर्म में आ गई है.'