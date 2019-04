IPL 2019: शाहरुख ने एमएस धोनी को देखते ही पकड़ लिया सिर, CSK की जीत के बाद हुआ कुछ ऐसा

आईपीएल (IPL 2019) में टॉप टीम के बीच मुकाबला था. मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स (CSK vs KKR) के बीच मुकाबला खेला गया. जिसमें एमएस धोनी (MS Dhoni) की कप्तानी वाली सीएसके (Chennai Super Kings) ने 7 विकेट से आसानी से मुकाबला जीत लिया. एक मुकाबला रोमांचक माना जा रहा था. लेकिन चेन्नई ने कोलकाता (kkr vs csk) को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया. सभी को लग रहा था कि आंद्रे रसैल (Andre Russell) का बल्ला फिर चलेगा और केकेआर बड़ा स्कोर बनाएगा. रसैल ने अर्धशतक तो जड़ा लेकिन बाकी बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गए. केकेआर 108 रन ही बना सका. जिसको सीएसके ने आसानी से पूरा कर लिया.

मैच के बाद एमएस धोनी (MS Dhoni) ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे. ऊपर की तरफ बॉलीवुड स्टार और कोलकाता नाइट राइडर्स शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) खड़े थे. धोनी (Mahendra Singh Dhoni) और शाहरुख (Shah Rukh Khan) की नजर पड़ी और दोनों बात करने लगे. चेन्नई सुपर किंग्स ने एक फोटो पोस्ट की है. जिसमें शाहरुख ऊपर खड़े सिर पकड़े हुए हैं और नीचे धोनी उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर ये तस्वीर काफी वायरल हो रही है.

कोलकाता की टीम 20 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 108 रन ही बना सकी और इसमें अकेले आंद्रे रसेल का योगदान नाबाद 50 रनों का रहा. इस लक्ष्य को चेन्नई ने 17.2 ओवरों में तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया. आंद्रे रसेल ने एक बार फिर शानदार पारी खेली, लेकिन वो भी कोलकाता को सम्मानजनक तो दूर, कोई कायदे का स्कोर भी नहीं दिला सकी. इस स्कोर को हासिल करने में मौजूदा विजेता को ज्यादा परेशानी नहीं हुई. इस जीत से चेन्नई एक बार फिर अंकतालिका में पहले स्थान पर आ गई है. उसके अब 10 अंक हो गए हैं.

