IPL 2019: अश्विन से मिला सबक, रन आउट से बचने के लिए यूजर ने बताया ये जुगाड़, देखें मजेदार VIDEO

आईपीएल (IPL 2019) में Mankading कॉन्ट्रोवर्सी काफी चर्चा में रही थी. अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने जोस बटलर (Jos Butler) को Mankading के जरिए आउट किया था. जिसके बाद कुछ लोगों ने अश्विन का सपोर्ट किया तो किसी ने उनकी खूब आलोचना की. कई दिग्गज क्रिकेटर्स ने तो जैंटलमैन गेम में गेंदबाज की इस प्रकार के रवैये को बिलकुल गलत बताया. रूल के हिसाब से तो आउट माना जाता है लेकिन कई गेंदबाज बल्लेबाज को पहले वॉर्निंग देते हैं जिसके बाद भी अगर बल्लेबाज गेंद फेकने से पहले आगे बढ़े तो आउट किया जाता है. Mankading के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. कुछ लोग ने बचने के अजीबोगरीब तरीके बता रहे हैं.

क्रिकेट ब्रांड ग्रे निकोल्स ने एक मजेदार वीडियो शेयर किया है और बताया है कि कैसे मैनकेडिंग से बचा जा सकता है. उन्होंने चुटकी लेते हुए लिखा- 'हम सोच रहे हैं कि 2020 तक ऐसा बैट ले आएं.' इस वीडियो को काफी शेयर किया जा रहा है. लोग इस फनी वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं.

Looking forward to bringing you the 2020 range, full of our usual innovations...pic.twitter.com/FrEEuw9r6T