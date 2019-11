ट्रेन की तारों के ऊपर चढ़कर कलाबाजी कर रहा था शख्स, देखकर लोग हैरान... देखें VIDEO

कभी-कभी कुछ लोग बहुत अजीब घटना को अंजाम दे देते हैं. हालांकि उन्हें नहीं पता होता कि वह यह क्यों कर रहे हैं. ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की डबरा (Dabra) तहसील में देखने को मिला जहां एक युवक रेलवे स्टेशन (Dabra railway station) लाइन के ऊपर बंधे तारों के ऊपर चढ़ गया. यह तो गनीमत रही कि जिस वक्त युवक ओवरहेड तारों पर चढ़ा उस समय उनमें करंट नहीं था. बाद में सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) के जवानों ने उसे बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा. तारों पर चढ़े इस युवक का एक वीडियो भी सामने आया है.

हाथी ने हवा में उछलकर ऐसे तोड़ा पेड़ से कटहल, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ VIDEO

ये घटना ग्वालियर के पास डबरा स्टेशन पर हुई. उत्तर मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन के वाणिज्यिक प्रबंधक अखिल शुक्ला ने बताया कि इस घटना को सबसे पहले गार्ड ने सुबह 6 बजे देखा, जिसके बाद उसने रेलवे स्टाफ को सूचित किया.

गेंद फेंकने से पहले अंपायर ने बोला- 'नो बॉल', फिर पोलार्ड ने दिखाई ऐसी चालाकी- देखें Video

देखें VIDEO:

#WATCH Madhya Pradesh: Government Railway Police (GRP) personnel rescue a youth who was dangling from an overhead wire at Dabra railway station. Electricity was switched off on the route by officials to help the rescue operations. (12.11.19) pic.twitter.com/W4M6i0YWPf