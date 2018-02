महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर सही साबित हुए. क्रिकेट फैन्स को चौथे वनडे में फिर 'धोनी रिव्यू सिस्टम' दिखाई दिया. धोनी फिर टीम इंडिया के डीआरएस को बचाकर हीरो साबित हुए. मैच में कुछ ऐसा हुआ जो फैन्स का काफी पसंद आया. कोहली ने उप-कप्तान रोहित शर्मा की न सुनते हुए धोनी की बात सुनी और डीआरएस बचा लिया. इस फैसले से हर कोई हैरान रह गया और धोनी रिव्यू सिस्टम को बेस्ट माना. आइए जानते हैं आखिर हुआ क्या था...हुआ यूं कि जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे. सामने अफ्रीकी बल्लेबाजी हाशिम अमला बल्लेबाजी कर रहे थे. बॉल हाशिम अमला के पास से निकली. जैसे ही कुछ लगने की आवाज आई तो धोनी और बुमराह अपील करने लगे. लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया. जिसके बाद रोहित शर्मा ने कोहली को डीआरएस लेने का इशारा किया. विराट डीआरएस लेने जा रहे थे तो धोनी ने सिर हिलाकर मना कर दिया.

Virat Kohli though was convinced that he had heard something and even consulted Rohit about going for the review.



MS Dhoni though quickly signalled to Kohli that there was no bat involved and that they shouldn’t go for a review here.



"Dhoni Review System" pic.twitter.com/njA8DdVU8q