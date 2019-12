रन भागते हुए गिरा बल्लेबाज और दर्द से कराहने लगा, फिर गेंदबाज ने किया कुछ ऐसा- देखें Viral Video

श्रीलंका के तेज गेंदबाज इसुरु उडाना ने मजांसी सुपर लीग में कुछ ऐसा किया, जिसके लिए उनकी खूब तारीफ हो रही है. रन भागने के बल्लेबाज ने अपनी क्रीज छोड़ दी थी. बॉल इसुरु के पास थी. जैसे ही उन्होंने देखा कि बल्लेबाज क्रीज के बाहर है तो वो भागते हुए स्टम्प्स की तरफ गए. उसी वक्त बल्लेबाज वापस लौटने के चक्कर में गिर गया. जिसको देखकर इसुरु नरम पड़ गए और रन आउट नहीं किया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

पर्ल रॉक्स की तरफ से खेलते हुए इसुरु उडाना 19वां ओवर डाल रहे थे. बल्लेबाज टीम को 2 ओवर में 30 रन चाहिए थे. जब 8 गेंद पर 28 रन चाहिए थे तो बल्लेबाज हीनो कुन ने सामने की तरफ शॉट खेला जो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज मराइस को जा लगी, जिसके बाद वो गिर गए. बॉल इसुरु के पास आई तो उन्होंने रन आउट नहीं किया, बल्कि मराइस की मदद की. उस वक्त मराइस दर्द से तड़प रहे थे.

मजांसी सुपर लीग ने अपने ट्विटर पेज पर इस वीडियो को पोस्ट किया है. साथ ही कैप्शन में लिखा है- 'स्प्रिट ऑफ क्रिकेट'

