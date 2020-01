पाकिस्तान जाने से पहले बांग्लादेश खिलाड़ी ने किया ट्वीट, बोला- 'जा रहा हूं, दुआ में याद रखना...' भारतीयों ने किया Troll

काफी ना ना करने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट टीम पाकिस्तान (Pak Vs Ban) में क्रिकेट खेलने पहुंच चुकी है. पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा वजहों के कारण सीरीज को कैंसिल कर दिया था. पाकिस्तान ने पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था का वादा किया है तो बांग्लादेश ने तीन टी-20, एक वनडे और दो टेस्ट मैचों की सीरीज को एक साथ न खेलकर टुकड़ों में खेलने का फैसला किया. 3 मैच की टी-20 सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है. इसी बीच बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान (Mustafizur Rahman) ने पाकिस्तान रवाना होने से पहले एक ट्वीट किया, जो काफी वायरल हो रहा है.

Heading to Pakistan. Remember us in your prayers. #PAKvBAN pic.twitter.com/7l85XfFUWM

मुस्तफिजुर रहमान ने फोटो ट्वीट कर रवाना होने की जानकारी देते हुए लोगों से दुआ की अपील की. रहमान ने लिखा, ''पाकिस्तान जा रहा हूं, हमें दुआ में याद रखिएगा.'' जिसके बाद लोगों ने उनके ट्वीट पर खूब रिप्लाई दिए. पाकिस्तानी फैन्स ने उनका स्वागत किया और अपने देश को सुरक्षित बताया. तो कुछ लोगों ने बांग्लादेश के पाकिस्तान टूर पर हैरानी जताई.

Wait what? Remember us in your prayers? Are you on to some war? We are just playing cricket here, dude.