पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ नसीम शाह की उम्र पर मचे बवाल पर लोगों ने शाहिद अफरीदी को किया याद

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया (Australia vs Pakistan) के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का पहला टेस्ट शुक्रवार शुरु हो गया. इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान (Pakistan) के लिए तेज़ गेंदबाज़ नसीम शाह (Naseem Shah) ने 16 साल, 279 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू किया. नसीम (Naseem Shah) के डेब्यू के साथ ही ट्वीटर पर उनकी उम्र को लेकर बवाल मच गया है. दरअसल, नसीम की उम्र को अब संदेह की नज़रों से देखा जा रहा है.

ट्वीटर पर नसीम शाह (Naseem Shah) की उम्र को लेकर बहस तब शुरु हुई जब एक पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) ने पाकिस्तान के जाने-माने पत्रकार सज सादिक (Saj Sadiq) का दिसंबर 2018 का एक ट्वीट शेयर किया, जिसमें शाह की उम्र 2018 में 17 साल बताई गई थी. कैंफ ने तंजात्मक लहजे में लिखा कि यहां तो जबरदस्त संभावना दिखती है, लेकिन अब वह 16 के हो गए हैं लगता है कि उम्र पीछे की तरफ बढ़ रही है.

Looks a terrific prospect. But is 16 now, aging backwards i think https://t.co/frlg06ZIFk — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) November 22, 2019

कैफ (Mohammad Kaif) के ट्वीट के साथ ही सोशल मीडिया पर नसीह शाह की उम्र के साथ शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) की बहस भी छिड़ गई, लोगों ने शाहिद अफरीदी की उम्र के किस्सों को फिर से याद कर डाला.

Same like Shahid afridi😂 — Ashutosh Vashishth🏏 (@iashutosh23) November 22, 2019

He will retire also at 16...😁😁 — Rishabh Ranjan (@rishabh0401) November 22, 2019

same case as afridi whose real age is still mystery for cricket fans. — Bhuwan Singh Manral (@Bhuwan84_manral) November 22, 2019

He is living in Afridi years Kaifu! — Gaurav Chattur (@chatturg) November 22, 2019

इससे पहले वनडे में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपनी उम्र को लेकर बड़ा खुलासा किया था. ऑफीशियल जानकारी के अनुसार अफरीदी (Shahid Afridi) का जन्म 1 मार्च, 1980 को हुआ था. जिसके हिसाब से जब अफरीदी ने श्रीलंका के खिलाफ शतक बनाया, तब उनकी उम्र 16 साल 217 दिन थी. लेकिन ऑटोबायोग्राफी के हिसाब से तब वह 21 साल के थे. अफरीदी (Shahid Afridi) ने अपनी उम्र छिपाने का इलज़ाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अधिकारियों पर लगाया था.