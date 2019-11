IFFI 2019: रजनीकांत ने छुए अमिताभ बच्चन के पैर, फिर बिग बी ने अवॉर्ड लेने के बाद किया यह खुलासा- देखें Video

खास बातें अमिताभ बच्चन और रजनीकांत ने एक दूसरे को दिया अवॉर्ड रजनीकांत ने इस मौके पर अमिताभ बच्चन के पैर भी छुए सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल

IFFI 2019: गोवा में चल रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ( International Film Festival Of India) के 50वें एडिशन यानी की गोल्डन जुबली पर बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) की मौजूदगी सबसे ज्यादा खास रही. इस मौके पर अमिताभ बच्चन और रजनीकांत ने एक दूसरे को सम्मानित किया. यही नहीं रजनीकांत ने अमिताभ के पैर भी छुए. यहां बिग बी ने जहां रजनीकांत को 'आइकॉन ऑफ द गोल्डन जुबली अवॉर्ड' से नवाजा तो वहीं रजनीकांत द्वारा भी अमिताभ बच्चन सम्मानित किये गए.

आप मेरी जनता - it's to you whom I am most indebted



It's incredible that we have @rajinikanth with us today, inspiring us every day, every time



Very grateful to #IFFI2019 for choosing me and my films for a retrospective



- Amitabh Bachchan @SrBachchan, #IFFI50 opening ceremony pic.twitter.com/6ehwWVA5OT — PIB India (@PIB_India) 20 नवंबर 2019

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और रजनीकांत (Rajinikanth) ने इस मौके पर एक दूसरे की जमकर तारीफ की. इन दोनों सुपरस्टार्स का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सम्मानित किये जाने पर सबका आभार जताने के बाद रजनीकांत से अपनी करीबी बयां करते हुए अमिताभ ने बताया की दोनों कई बार एक दूसरे की सलाह नहीं मानते. अमिताभ बच्चन ने कहा, "रजनीकांत जी को मैं अपने परिवार का सदस्य समझता हूं. यह अलग बात है कि हम एक-दूसरे को सलाह देते रहते हैं, भले हम सलाह मानें या न मानें. रजनीकांत बेहद हंबल व्यक्तित्व के धनी हैं, अतुल्य व्यक्तित्व, जो सदैव इंस्पायर करते हैं."

Shri. @rajinikanth dedicates the “Icon of Golden Jubilee of IFFI” award to all the directors, producers & crew he has had the pleasure of working throughout his illustrious career. #IFFI50#IFFI2019pic.twitter.com/Q48flMqayn — IFFI 2019 (@IFFIGoa) 20 नवंबर 2019

वहीं, रजनीकांत (Rajinikanth) ने अवॉर्ड लेने के बाद कहा, "अमिताभ बच्‍चन उनकी प्रेरणा हैं." उन्होंने इसके बाद अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के पैर भी छुए. इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ( International Film Festival Of India) कार्यक्रम की शुरुआत में रमेश सिप्पी, एन चंद्रा और पीसी श्रीराम को भी सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया. करण जौहर के होस्ट करने से लेकर, शंकर महादेवन की परफॉर्मेंसेस से इफ्फी की गोल्डन जुबली को खास बनाने की कोशिश हुई. ये फेस्टिवल 9 दिनों तक चलेगा, इस बार 76 देशों की 200 से ज्यादा फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी.

