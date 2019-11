अनुपम खेर ने इटली के ड्राइवर से भारत के बारे में किया सवाल, फिर मिला यह धाकड़ जवाब- वायरल हुआ Video

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने ट्विटर पर एक वीडियो कुछ दिन पहले शेयर किया था, जो अब खूब वायरल हो रहा है. अनुपम खेर इस वीडियो में इटली के ड्राइवर से बाचीत करते दिख रहे हैं. अनुपम खेर ने इस ड्राइवर से इंडिया के बारे में पूछा, जिसके बाद उसने ऐसा जवाब दिया जिससे बॉलीवुड एक्टर काफी खुश हो गए. उन्होंने अपने इसी वाकये को फैन्स के बीच शेयर किया है. अनुपम खेर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है. उनके वीडियो पर लोगों के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं. अनुपम खेर ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं.

अमिताभ बच्चन की गोद में नजर आई यह बच्ची, जो है आज की सुपरस्टार, पहचानें कौन?

What have you heard about India? I asked my Italian American @uber driver Edward. His reply warmed my heart and made me so so happy. Thank you #Edward for your generosity and honest thoughts about my country - India. Jai Ho! Jai Hind!! ???????? #india#mycountry#wearethebestpic.twitter.com/2O6ujJGpOe