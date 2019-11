पाकिस्तान में दुल्हन ने शादी में पहने गहने की जगह टमाटर, बोली- 'छूना मत, मार डालूंगी...' देखें Video

पाकिस्तान (Pakistan) का एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसको देखकर आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे. पाकिस्तान के लाहौर (Lahore) में एक दुल्हन (Bride) ने शादी के दिन गहनों की जगह टमाटर पहने थे. उन्होंने टमाटर का नेकलेस, झुमके और चूड़ियां पहनी थीं. डेली पाकिस्तान के रिपोर्टर जब शादी में पहुंचे तो दुल्हन ने इसकी अजीबोगरीब वजह बताई.

दुल्हन ने कहा, ''सोने के भाव बहुत महंगे हो रहे हैं. टमाटर और चिलगोजे भी बहुत महंगे हो रहे हैं. इसलिए मैंने अपनी शादी पर सोने की जगह टमाटर पहने हैं.'' जब रिपोर्टर उनके टमाटरों को छूता है तो वो गुस्से में कहती हैं, ''मार दूंगी अगर हाथ लगाया तो. बहुत प्यारे हैं मुझे मेरे टमाटर.'' दुल्हन ने बताया कि दहेज में उनके माता-पिता ने लड़के को तीन पेटी टमाटर दिए हैं.

देखें VIDEO:

Tomato jewellery. In case you thought you've seen everything in life.. pic.twitter.com/O9t6dds8ZO