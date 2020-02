पाकिस्तान के पीएम की पहली पत्नी ने फोटो पोस्ट कर इमरान से पूछा- तूने कैसा काला जादू किया?

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Pak PM Imran Khan) देश के हालात के साथ-साथ अपने पारिवारिक मसलों से परेशान हैं. इस बार उनकी पहली पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ (Jemima Goldsmith) ने ट्वीट कर उनको निशाने पर लिया है. जेमिमा ने एक पोस्ट की फोटो पोस्ट की. इस पोस्टर में इमरान खान के अलावा खुद जेमिमा नजर आ रही हैं. पोस्टर में एक और महिला है जो बुर्के में है. इस पोस्ट पर लिखा है, ''तूने कैसा जादू किया?''

जेमिमा गोल्डस्मिथ ने पोस्टर ट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा, ''कौन लॉलीवुड (पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री) का पोस्टर पसंद नहीं करता है? मेरे एक दोस्त ने लाहौर में इस पोस्ट को देखा. जिसका कैप्शन था, ''तूने कैसा जादू किया?'' साथ ही उन्होंने हंसने वाला इमोजी शेयर किया.

Who doesn't love a Lollywood poster? Spotted today by a friend in Lahore... Caption: “what kind of black magic did you do?” pic.twitter.com/yvk0a3vO7C

नीचे कमेंट सेक्शन में उन्होंने लिखा, ''कोई अनादर नहीं. आप में से ज्यादातर लोगों की तरह, मुझे यह फनी लगा (इसके अलावा मैं पाकिस्तानी फिल्म पोस्टर, सड़क कला और ट्रक कला की एक वास्तविक प्रशंसक हूं).

Ps. No disrespect intended. Like most of you, I just found it funny. (Plus im a genuine fan of Pakistani film posters, street art & truck art.)