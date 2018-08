VIDEO: विदेशी लड़की ने पाकिस्तानी झंडे के साथ किया ऐसा डांस, मच गया दुनिया में बवाल

So here is the first real airplane version of #KiKiChallenge . Its recorded by a foreign visitor Eva zu Beck, She decided to celebrate Pakistan’s #IndependenceDay with @Official_PIA Kiki-style pic.twitter.com/OOuZpZTUzW

Independence day 2018: पाकिस्तान ने आज अपने 72वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न धूमधाम से मनाया और देश में जगह जगह समारोह आयोजित हुए. दिन की शुरुआत मस्जिदों में नमाज अता करने और सभी प्रमुख सार्वजनिक इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ हुई. पाकिस्तान आजादी का जश्न 14 अगस्त को मनाता है. वहीं भारत में 15 अगस्त को आजादी का जश्न मनाया जाता है. पाकिस्ताान के स्वतंत्रता दिवस के बीच एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है. जिसका काफी विरोध हो रहा है. यहां तक की ये वीडियो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है. एक विदेशी महिला ने पाकिस्तान के झंडे के साथ खाली एयरक्राफ्ट में किकी चैलेंज किया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है.पोलैंड की एक महिला द्वारा खाली विमान में शरीर पर पाकिस्तानी झंडा लपेटकर 'किकी चैलेंज' पूरा करने के प्रमोशनल वीडियो के वायरल होने के बाद से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) की काफी आलोचना हो रही है. डॉन न्यूज के मुताबिक, सोमवार को पोलैंड की पर्यटक इवा बियांका जुबेक (Eva Bianka Zubeck) द्वारा शरीर पर पाकिस्तानी झंडा लपेटकर लोकप्रिय 'किकी चैलेंज' पूरा करने का वीडियो वायरल हो गया.

Eva zu Beck from Poland/England is a Global Citizen travelling around the world, but now her heart is set on Pakistan! She has been exploring Pakistan flying #PIA. She will be celebrating Independence Day in a style never before attempted in the world! Stay tuned for updates. pic.twitter.com/jrwezOJBzw