चीन की डोमेस्टिक फ्लाइट में तीन घंटे की देरी हुई क्योंकि बैग में रखे पॉवर बैंक में आग लग गई थी. ये आग तब लगी जब यात्री प्लेन पर चढ़ रहे थे. आग लगत ही प्लेन में अफरा-तफरी मच गई थी. आग को जल्द की काबू कर लिया गया. किसी की भी हताहत होने की खबर नहीं है.ये वीडियो एक यात्री ने रिकॉर्ड किया है. नजर आ रहा है कि एक लगेज में आग लगी हुई है. क्रू मेंबर आग बुझाने की कोशिश में लग गया. वहीं कुछ पैसेंजर्स भी आग बुझाने के लिए आ गए. आग बुझाने के लिए पानी की बोतल फेंकी गई और तो और जूस से भी आग को बुझाने की कोशिश हुई. कुछ ही सेकंड में आग को काबू में कर लिया गया.

A fire broke out in the luggage rack of a China Southern airplane in Guangzhou on Sunday after a portable charger carried by a passenger caught fire during the boarding process. The fire was put out promptly. Passengers have been relocated to another plane. pic.twitter.com/8BzNkxh6rg