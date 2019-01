अचानक बेहोश हो गया कैमरामैन, पीएम नरेंद्र मोदी ने रोकी स्पीच और बुलवा ली एम्बुलेंस, देखें VIDEO

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं. पीएम मोदी ने सूरत में एक जनसभा को संबोधित किया. जहां उन्होंने दावा किया कि आने वाले कुछ सालों में सूरत भारत का सबसे तेजी से विकास करने वाला शहर बन जाएगा. स्पीच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. पीएम मोदी जब स्पीच दे रहे थे तो उसी वक्त एक कैमरामैन बेहोश होकर गिर गया. पीएम मोदी ने स्पीच रोक दी और अधिकारों को जल्द से जल्द एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहा.

PM मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए फिर किया राजीव गांधी की टिप्पणी का इस्तेमाल, कही ये बात

#WATCH: PM Modi stops his speech at the inauguration of the new terminal building in Surat after observing that a cameraman has fainted. PM told the officers to urgently arrange for an ambulance for the cameraman, Kishan Ramolia. He was rushed to the hospital in a 108 Ambulance. pic.twitter.com/xUudmFl7cc