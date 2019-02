Pulwama Attack: गर्भवती पत्नी ने फूट-फूटकर रोते हुए सुनाए शहीद पति के आखिरी शब्द, कहा था- 'श्रीनगर पहुंचकर कॉल करता हूं...'

जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा (Pulwama Terror) में गुरुवार को हुए आतंकी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवान और बिहार के भागलपुर के 'रत्न' रतन कुमार ठाकुर (Ratan Kumar Thakur) भी शहीद हो गए हैं. ठाकुर (Ratan Kumar Thakur) की गर्भवती पत्नी राजनंदिनी देवी को इस बात का मलाल है कि वह उनसे जी भरकर बात भी नहीं कर सकी थीं और वह पूरे परिवार को छोड़कर चले गए. रतन के शहीद होने की खबर के बाद भागलपुर (Bhagalpur) शहर के लोदीपुर मुहल्ला स्थित उनके आवास पर लोगों का तांता लगा हुआ है. लोग भले ही परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं, परंतु लोगों की आंखें भी नम हैं.

भागलपुर के कहलगांव के रतनपुर गांव के रहने वाले रतन का पूरा परिवार इन दिनों भागलपुर शहर के लोदीपुर मोहल्ले में किराए के मकान में रहता है. घर पर जवान की पत्नी राजनंदिनी देवी और चार साल का बेटा कृष्णा है. छह माह की गर्भवती राजनंदिनी बताती हैं, 'जब वह बस से श्रीनगर जा रहे थे, उन्होंने फोनकर बात की थी. परंतु रास्ते में नेटवर्क के कारण पूरी बात नहीं हो पा रही थी. तब उन्होंने कहा था कि श्रीनगर पहुंचकर बात करूंगा. इसके बाद तो उनका फोन नहीं आया, परंतु पिताजी के फोन पर एक मनहूस खबर आ गई.'

