बारात लेकर जा रहा था दूल्हा, बीच सड़क देखी शहीद की अंतिम विदाई, तो घोड़ी से उतरकर किया कुछ ऐसा

पुलवामा आतंकी हमले (Pulwama Terror Attack) में 40 सीआरपीएफ जवानों की जान गई. जिसके बाद से ही भारत के लोगों में बहुत गुस्सा है. भारत ने पुलवामा हमले का बदला लिया है. पीओके के आतंकी कैंप पर (Air strike on Terrorist Camp) भारतीय वायुसेना (indian air force) ने हवाई हमला किया और उसके सारे कैंपों को तबाह कर दिया. वायुसेना की इस बड़ी कार्रवाई में करीब 300 आतंकवादी मारे गए हैं और इसमें जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अज़हर का बहनोई यूसुफ अज़हर भी मारा गया है जो यह कैंप चला रहा था.

अब शोपियां में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षाबलों ने जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को मार गिराया

Meerut's bridegroom dismounts his horse and the baraat stops to salute the funeral procession of Martyr Ajay Kumar. We too salute our martyrs. We will not let their sacrifice go waste.#PulwamaRevenge#surgicalstrike2pic.twitter.com/RaqHhVuFvs