रेलवे ने की 'यमराज' की भर्ती, जो पार करता है पटरी... उसको ले जाता है उठाकर- देखें VIDEO

ट्रेन की पटरियों से गुजरने के कारण हादसे होते हैं, ऐसे हादसों को रोकना काफी मुश्किल हो गया है. लेकिन अब पश्चिम रेलवे ने इसका भी हल निकाल लिया है. उन्होंने इसके लिए यमराज को हायर किया है. जो कोई भी पटरी पार करता है, वो उन लोगों को उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाता है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को ट्विटर पर खुद रेलवे ने पोस्ट किया है.

अगर पटरी पार करोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा -said Yamraj during the awareness drive against Trespassing by RPF/WR in slum areas adjoining Railway tracks for saving precious lives&injuries to the people who trespass. पटरी पार करना खतरनाक ही नहीं अपितु कानूनन जुर्म भी है। pic.twitter.com/SdHytaaVn4

यह 'जागरुकता अभियान' अंधेरी और मलाड स्‍टेशनों पर किया गया है. ये दोनों स्टेशन दूसरी तरफ जाने के लिए पटरियों पर कूदने वाले लोगों के लिए लोकप्रिय है. पश्चिमी रेलवे ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्‍ट किया जिसमें पटरी पार करने की कोशिश कर रहे दो लोगों को यमराज की वेश-भूषा पहने एक व्‍यक्ति उठाकर सुरक्षित स्‍थान पर ले जा रहा है.

This Yamraj ji saves lives. He catches people who are endangering their lives by trespassing the railway tracks, but to save them. This Yamraj picks people to release them safely. Please do NOT cross tracks, it's dangerous. pic.twitter.com/PT81eYVajL