Rohit Sharma के घर आई नन्ही परी, नहीं खेल पाएंगे सिडनी टेस्ट, लौट रहे हैं वापस मुंबई

भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) ऑस्ट्रेलिया टूर (India Vs Australia) पर है, जहां वो टेस्ट सीरीज के बाद वनडे सीरीज खेलेगी. लेकिन इसी बीच रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को खुशखबरी मिली है. पत्नी रितिका सजदेह (Ritika Sajdeh) ने बेटी को जन्म दिया है. वो बेटी के पापा (Rohit Sharma Daughter) बन चुके हैं. ऐसे में वो ऑस्ट्रेलिया से वापिस मुंबई लौट रहे हैं. 3 जनवरी को होने वाले चौथे टेस्ट में नहीं खेलेंगे. लेकिन 8 जनवरी को वापस ऑस्ट्रेलिया आ जाएंगे. 12 जनवरी से शुरू होने वाली 3 वनडे की सीरीज में उप्लब्ध रहेंगे. तीसरा टेस्ट मेलबर्न में खेला गया था. जहां रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने शानदार परफॉर्मेंस दी थी. उन्होंने तीसरे टेस्ट में अर्धशतक जड़ा था. अब वो चौथा टेस्ट छोड़कर पत्नी के साथ वक्त बिताएंगे.

IND vs AUS 3rd Test: इस वजह से जसप्रीत बुमराह ने स्लो-यॉर्कर का श्रेय रोहित शर्मा को दिया

BCCI: Rohit Sharma left for Mumbai to attend to his wife who has delivered a baby girl. Rohit will miss the final Test. There will be no replacement player in the Test squad. He will join the ODI squad on the 8th of January 2019, (file pic) #AUSvINDpic.twitter.com/f2cECVoUUx