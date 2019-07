पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए धारा 377 (Section 377) को निरस्‍त कर दिया था जिसकी वजह से सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध माना जाता था. हालांकि यह लड़ाई आसान नहीं थी. LGBTQ समुदाय के लिए बराबरी के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली वकील मेनका गुरुस्‍वामी (Menaka Guruswami) और अरुंधति काटजू (Arundhati Katju) ने इसके लिए बहुत लंबी और मुश्किल जंग लड़ी. आखिरकार वह पांच जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच को इस बात के लिए मनाने में कामयाब रहीं कि समलैंगिक संबंध अपराध नहीं हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मिली यह जीत सिर्फ उनके पेशे की जीत नहीं थी बल्‍कि यह पर्सनल कामयाबी भी थी.

मेनका और अरुंधति दोनों ही सफल वकील हैं. मेनका ने हावर्ड स्‍कूल से एलएलएम और ऑक्‍सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल किया है. वह बर्लिन के इंस्‍टीट्यूट ऑफ एडवांस्‍ड स्‍टडीज की फेलो रह चुकी हैं. यही नहीं वह कोलंबिया लॉ स्‍कूल, येल लॉ स्‍कूल, न्‍यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जैसे विश्‍वप्रसिद्ध शिक्षण संस्‍थानों की विजिटिंग फैकल्‍टी भी हैं. वहीं अरुंधति ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एलएलएम की डिग्री हासिल की है.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जब धारा 377 को निरस्‍त कर दिया था उस दिन को याद करते हुए अरुंधति और मेनका ने कहा कि वह बहुत खुश हुईं थीं. अपनी बेटियों को देखने के लिए उनके परिवार के लोग भी कोर्ट आए थे और फैसला आने के बाद वह भी खुश हुए थे. तब सब ने साथ मिलकर जीत का जश्‍न मनाया था.

अरुंधति ने हाल ही में #SareeTwitter ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपनी पार्टनर मेनका के साथ वाली फोटो ट्विटर पर पोस्‍ट की थी:

Most court days you'll find me in a sari! Something about the 6 yards makes me sit up a little straighter, collect my thoughts and energy for arguments... #SareeTwitter pic.twitter.com/U9HDEyT70C

बहरहाल, सीएनएन पर प्रसारित हुआ दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग कपल को शुभकामनाएं भी दे रहे हैं:

I do not know whether this is the first video, where both of you (@MenakaGuruswamy and @arundhatikatju) are coming out loud and proud as partners. I must say "Congrats". Personal is indeed political. https://t.co/2gnkrCYHkX