शशि थरूर ने लिखा ट्विटर पर नया अंग्रेजी का शब्द, कंफ्यूज हो गए लोग, बोले- 'कहना क्या चाहते हैं...'

कांग्रेस नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं. वो सोशल मीडिया पर अंग्रेजी के ऐसे-ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसको यूजर्स समझ नहीं पाते. शशि थरूर मालदीव में छुट्टी मनाने गए थे. तस्वीरें पोस्ट कर उन्होंने एक अंग्रेजी शब्द 'kerfuffle' का इस्तेमाल किया. यूजर्स भी पढ़कर कंफ्यूज हो गए. इससे पहले वो ट्विटर पर lalochezia, farrago, webaqoof और snollygoster जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं.

A couple of weeks ago, before all the political kerfuffle in the media, I managed a brief three-day escape to @SonevaFushi in the Maldives. Feels like aeons ago now but I've never been on a more perfect getaway. #DiscoverSonevapic.twitter.com/fVPhZX2qv6 — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) September 10, 2019

शशि थरूर ने छुट्टियों की फोटो पोस्ट कीं और kerfuffle शब्द का इस्तेमाल किया. जो लोगों के सिर के ऊपर से निकल गया. उन्होंने लिखा- 'कुछ हफ्तों पहले, जब पूरा मीडिया राजनीतिक बहस (Political Kerfuffle) में बिजी था, तो मैंने कुछ समय निकालकर मालदीव में समय बिताया. ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सालों पुरानी बात हो.'

Shashi, try to use simple English so that common people can understand. The communication in HiFi English will not yield the results intended for. For most of your speeches or messages people have one question “ Kahana kya chahate ho” — Dilip Jade (@Dilip_Jade) September 10, 2019

Is ‘Kerfulle' a Maldivian word Sir ? — Kumar Sanjeet (@KumarSa17676915) September 10, 2019

Sir kerfuffle jaise word likha karo to saath me (meaning b likh diya karo) aapki baat b puri ho jayegi bachho ka gyanvardhan b hojayega — arunshukla (@arunshukla) September 10, 2019

All those wondering about the shashi word of the day ;) pic.twitter.com/XUryoaO22H — The Notorious B.E.E . (@chatpataka100) September 10, 2019

कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि 'अगर आप कठिन अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करें तो उसको आसान भाषा में समझा भी दें, जिससे लोगों का समय बर्बाद न हो.' वहीं कुछ लोगों ने फिल्मी डायलॉग मारा- 'आप कहना क्या चाहते हैं..?' कई लोगों ने डिक्शनरी खोल ली और शब्द का मतलब देखने लगे. काफी महनत के बाद यूजर्स को पता चला कि 'kerfuffle' का मतलब हंगामा या उपद्रव होता है.