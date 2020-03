SL vs WI: लसिथ मलिंगा ने मारी ऐसी यॉर्कर, हड़बड़ा गए आंद्रे रसल, ऐसे उखाड़ डाले विकेट... देखें Video

Sri Lanka Vs West Indies: श्रीलंका और वेस्टइंडीज (SL vs WI) के बीच पहला टी-20 (SL vs WI 1st T20) मुकाबला खेला गया. जिसमें वेस्टइंडीज ने ये मुकाबला 25 रन से जीत लिया. वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 196 रन की पारी खेली. जवाब में श्रीलंका सिर्फ 171 रन ही बना सकी. वेस्टइंडीज की तरफ से 5 विकेट लेने वाले ओशेन थॉमस को मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड दिया गया. मैच में कुछ ऐसा हुआ, जिसने सभी को हैरान कर दिया. लसिथ मलिंगा (Lasith Malinga) ने शानदार यॉर्कर मारकर आंद्रे रसल (Andre Russell) को क्लीन बोल्ड कर दिया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है.

पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने शानदार बल्लेबाजी की. लेंडल सिमन्स की 67 रन की पारी के बाद आंद्रे रसल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. उन्होंने 14 गेंद पर 35 रन की शानदार पारी खेली. उनकी इस पारी में 4 छक्के और 2 चौके शामिल थे. एक तरफ रसल रन बरसा रहे थे तो दूसरी तरफ सिमन्स 59 रन बनाकर खेल रहे थे.

ऐसे में श्रीलंका को विकेट की जरूरत थी. जो दिलाई लसिथ मलिंगा ने. 16वां ओवर डालने आए मलिंगा ने दूसरी ही गेंद पर आंद्रे रसल को यॉर्कर गेंद डाली और बोल्ड कर दिया. उनकी यॉर्कर के सामने आंद्रे रसल भी घबरा गए थे.

देखें Video:

श्रीलंका 197 रन का पीछा करने उतरा तो वो कुछ खास नहीं कर पाए. ओशेन थॉमस एक के बाद एक विकेट लेते गए. श्रीलंका की तरफ से कुशल परेरा ने सबसे ज्यादा 66 रन की पारी खेली. उनके अलावा, वनिंदु हसरंगा ने 44 रन की पारी खेली. दोनों के बीच दूसरा और आखिरी टी-20 6 मार्च को खेला जाएगा. क्लीनस्वीप से बचने के लिए श्रीलंका को ये मैच जीतना जरूरी है.