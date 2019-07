प्लेन में सामान रख रहे थे यात्री, कैबिन खोलते ही लेटी मिली एयर होस्टेस, उड़े लोगों के होश

दक्षिण पश्चिम एयरलाइंस (Southwest Airlines) में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखने के बाद लोग हैरान हैं. एक एयर होस्टेस प्लेन के ऊपरी कमपार्टमेंट (Overhead Compartment) में लेटी हुई मिली. जिसको देखकर यात्री हैरान रह गए. ट्विटर पर इस फोटो को यात्री वेरोनिका लॉयड (Veronica Lloyd) ने शेयर किया है. प्लेन नैशविले (Nashville) से फिलाडेलफिया (Philadelphia) के लिए उड़ान भर रहा था. एयरहोस्टेस ऊपरी डिब्बे में बैठी थी.

वेरोनिका लॉयड ने सोमवार को ट्विटर पर एयरलाइंस को टैग करते हुए फोटो शेयर करते हुए लिखा- ये क्या एक सपना है?

वेरोनिका लॉयड ने तस्वीर के साथ वीडियो भी शेयर किया है.

I can't get over how weird I find this. @SouthwestAir please get it together pic.twitter.com/bEHkMMgGXU