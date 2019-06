बस के ऊपर चढ़कर मस्ती करते हुए कॉलेज जा रहे थे स्टूडेंट्स, ब्रेक लगा और धड़ाम से गिरे... देखें VIDEO

चेन्नई (Chennai) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. कॉलेज के स्टूडेंट्स बस के ऊपर चढ़कर मस्ती करते हुए कॉलेज जा रहे थे. तभी बस ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और स्टूडेंट्स धड़ाम से नीचे गिर गए. लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं. ये हादसा सोमवार को हुआ. गर्मी की छुट्टियों के बाद कॉलेज खुला था. मस्ती-मस्ती में स्टूडेंट्स गाड़ी पर चढ़ गए. गानें गाकर जमकर डांस किया. लेकिन उसी वक्त ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया और स्टूडेंट्स बस की छत से गिर गए.

चेन्नई के पच्चईअप्पास कॉलेज के छात्र परिवहन की बस में सवार हो गए थे. स्टूडेंट्स के चढ़ते ही बस पूरी तरह से भर चुकी थी. लेकिन कई स्टूडेंट्स रह गए. ऐसे में मना करने के बावजूद बस के ऊपर चढ़ गए और हंगामा मचाने लगे. बस के आस-पास भी बाइक पर कॉलेज स्टूडेंट्स चल रहे थे.

देखें VIDEO:

#WATCH College students in Chennai sit & climb on top of moving buses and hang from window bars of a bus during Bus Day celebrations, yesterday; Police detained 24 students in connection with the incident. pic.twitter.com/TI77ogTNxc