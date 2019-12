दरवाजे में फंसा पट्टा और चल पड़ी लिफ्ट, कुत्ते को बचाने के लिए शख्स ने किया ऐसा... देखें Video

टेक्सास (Texas) में एक लिफ्ट में बड़ा हादसा होने से बच गया. लिफ्ट के दरवाजे में कुत्ते का पट्टा फंस गया और लिफ्ट चल पड़ी. शुक्र है कि एक शख्स वहां से गुजर रहा था और उसने कुत्ते की जान बचा ली. सोशल मीडिया पर शख्स की खूब तारीफ हो रही है. जॉनी मैथिस ने ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि वो एक छोटे से कुत्ते की जान बचा रहे हैं. माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर इस वीडियो के 18.9 मिलियन व्यूज हो चुके हैं.

27 वर्षीय जॉनी मैथिस सोमवार रात को घर लौटे थे, तभी ये घटना हुई. वह लिफ्ट में बाहर निकल रहे था. तभी महिला अपने कुत्ते के साथ लिफ्ट के पास खड़ी थी. जैसे ही महिला लिफ्ट में दाखिल होती है तो लिफ्ट बंद हो जाती है और कुत्ता बाहर ही खड़ा रह जाता है. उसी वक्त शख्स गुजरते हुए देखता है कि कुत्ता बाहर खड़ा है और पट्टा लिफ्ट के अंदर है. वो तुरंत उसके पास पहुंचता है और उसके पट्टे को निकाल देते हैं.

देखें VIDEO:

उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''जैसे ही मैं पहुंचा तो लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका था और कुत्ता बाहर खड़ा था. जाते ही मैं कुत्ते को लेकर नीचे की तरफ बैठ गया. ताफी लिफ्ट रुक जाए. उसके बाद मैंने पट्टे को कुत्ते के गले से निकाल लिया.''

ट्विटर यूजर्स शख्स की खूब तारीफ कर रहे हैं. लोगों के ट्विटर पर ऐसे रिएक्शन्स आ रहे हैं...

you should be so proud of yourself for realizing what was about to happen and taking quick action! those quick reflexes are reflective of a naturally good heart and that's just science boo