रेलवे ट्रैक से गुजर रहा था शख्स तभी तेज रफ्तार में सामने आ गई ट्रेन और... देखें हैरान कर देने वाला Video

मुंबई के ठाणे रेलवे स्टेशन पर ऐसा हादसा हुआ, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. रेलवे पुलिस फोर्स के कांस्टेबल ने जान पर खेलकर एक शख्स की रेलवे ट्रैक पर जान बचाई. इसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सफेद रंग की शर्ट में शख्स रेलवे ट्रैक से गुजर रहा है.

जैसे ही वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाला होता है, तभी सामने ट्रेन आ जाती है. सेकंड भर के अंदर अनिल कुमार नाम का आरपीएफ अधिकारी पटरियों पर कूद जाता है, आदमी को प्लेटफ़ॉर्म पर खड़ा करता है और फिर दूसरी तरफ भाग निकलता है. जैसे ही वो दूसरी तरफ जाता है उसी वक्त वहां से ट्रेन गुजर जाती है. न्यूज एजेंसी ANI ने इस वीडियो को शेयर किया है.

देखें Video:

#WATCH: RPF Constable Anil Kr, deployed at Thane Railway Station, risked his life to save a man who was crossing the railway track while a train was coming towards him. Kumar jumped onto the track, hauled the man up the platform&then managed to jump out of the train's way.(03.12) pic.twitter.com/Y7sNucBzse — ANI (@ANI) December 5, 2019

ट्विटर पर कई लोगों ने आरपीएफ कांस्टेबल की बहादुरी की सराहना की. तो वहीं कुछ लोगों ने अवैध रूप से पटरियों को पार करने की कोशिश करने के लिए यात्री को दंड देने की मांग की. ट्विटर पर कुछ ऐसे रिएक्शन्स आ रहे हैं...

Hats off to Mr. Anil Kr. pic.twitter.com/8hG0a1adA8 — True Indian (@NaiveBharat1) December 6, 2019

@RailMinIndia this is also an act of selflessness and devotion to duty, plz honour the constable and please mention his good work at the platform notice board which could motivate few people. — Puneet Tyagi (@puneet89tyagi) December 5, 2019

The careless man should be given a tight slap and penalised. — Ironman (@Jinki_Boli) December 5, 2019