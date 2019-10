पाकिस्तान के पीएम ऑफिस में बॉलीवुड गानों पर लड़की ने बनाया TikTok Video, बैठ गईं 'इमरान खान' की सीट पर और...

टिकटॉक (TikTok) की पॉपुलर टिकटॉक स्टार हरीम शाह (Hareem Shah) चर्चा का विषय बनी हुई हैं. उनको पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के ऑफिस (Foreign Ministry Office) में देखा गया. उन्होंने ऑफिस के अंदर टिकटॉक वीडियो (TikTok Viral Video) बनाया, जो काफी वायरल हो रहा है. हरीम शाह के टिकटॉक पर लाखों से ज्यादा फैन्स हैं. ऑफिस में जिस कुर्सी पर विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री बैठते हैं, उनको वहां बैठा देखा गया. वीडियो में बॉलीवुड और पंजाबी गाने बज रहे हैं.

गल्फ न्यूज की खबर के मुताबिक, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग उनकी खूब आलोचना कर रहे हैं. लोकल मीडिया के मुताबिक, अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने मामले में जांच शुरू कर दी है. मीडिया से बात करते हुए हरीम शाह ने कहा, ''हां, मैं अनुमति लेने के बाद कार्यालय में गई थी. यदि यह नियमों के विरुद्ध था, तो उन्हें मुझे वीडियो बनाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी.''

Hareem Shah the tiktoker is in PM Office, how did that happen? pic.twitter.com/OCLFrk1aiL