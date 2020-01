TikTok Viral Video: नाई ने बाल काटने के लिए लड़के के सिर पर लगाई आग और फिर... 4 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया वीडियो

टिकटॉक पर रोज की तरह आज भी कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. उसमें से एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. नाई ने बड़े ही रोचक अंदाज में लड़के के बाल काटे. उसने कस्टमर के बालों को आग लगा दी और कंघी से बाल सेट करने लगा. वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़का चेयर पर बैठा है. नाई ने उसके कंधे पर टॉवल रखा और बालों पर एक जेल लगाया.

जेल लगाने के बाद नाई ने लाइटर से उसके बाल जला दिए और दो कंघी लेकर बालों को पीछे की तरफ सेट करने लगा. धीरे-धीरे आग बुझ गई और बॉल अपने आप कम हो गए. जिस वक्त आग लगी उस वक्त लड़का शांत होकर देख रहा था. इस वीडियो को टिकटॉक पर नवंबर में पोस्ट किया गया था. इस वीडियो को 'Prakash_zone143' ने शेयर किया.

चेतावनी: इस एक्शन को घर पर न करें, क्योंकि ऐसा करने पर आपको नुकसान हो सकता है.

देखें Video:

This is an origin story for a hairstyle like mine.pic.twitter.com/gBKrhr1AQH